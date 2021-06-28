«С глубоким сожалением констатируем»: Беларусь перестанет пускать из-за рубежа своих же граждан
Беларусь запускает процедуру приостановки действия Соглашения о реадмиссии* с Евросоюзом. Об этом заявил МИД республики.
Согласно сообщению ведомства, решение было принято в связи с принятием санкций со стороны ЕС. В рамках этих ограничений, белорусская сторона не может «выполнять свои обязательства» по Соглашению о реадмиссии.
Также МИД Беларуси признает, что принятое решение ухудшит состояние в сфере нелегальной миграции.
«С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью», - говорится в заявлении МИД.
*В общем смысле, реадмиссия — согласие страны принять обратно граждан, которые должны быть депортированы из другого государства. В отдельных случаях это касается иностранцев, которые ранее проживали на территории этой страны.
Белорусско-европейское Соглашение о реадмиссии было достигнуто между странами в 2020 году. Оно фиксировало обязательства и процедуры для ЕС и Беларуси по приёму подлежащих депортации граждан обратно на свою территорию.
Ранее стало известно, что Беларусь запретила европейцам въезд на свою территорию.