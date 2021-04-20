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Болгария нарвется: болгарского посла вызвали в МИД России и предупредили о возможном ответе

Дмитрий Байков
20 апреля, 2021 11:46
1 мин
Дмитрий Байков
20 апреля, 2021 11:46
1 мин
Pixabay
Pixabay

Посол Болгарии был вызван в МИД России на фоне «шпионского скандала» и возможного ответа на высылку российских дипломатов.

19 марта болгарская прокуратура задержала шесть сотрудников минобороны Болгарии и военной разведки страны по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Болгария 22 марта объявила персонами нон грата двух российских сотрудников посольства в Софии. В ходе расследования якобы было установлено, что два гражданина России осуществляли шпионскую деятельность на территории страны.

Болгарский посол, прибыл в МИД России, где был предупрежден о возможном ответе Москвы на высылку российских дипломатов, пишет «РИА Новости».

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