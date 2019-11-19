Бийский преступный синдикат

Большинство россиян видели Бийск только в кино — в фильме Василия Шукшина 1972 года «Печки-лавочки». Именно с Бийского вокзала, из алтайской глухомани, отправляется в Москву провинциальная пара, которую по дороге в столицу то обирает поездной вор (Г.Бурков), то донимает расспросами о специфике местного фольклора пожилой лингвист (В.Санаев).

В последнее время Бийск даёт средствам массовой информации пищу для размышлений. У нас есть все основания беспокоиться за людей, живущих в этом наукограде с населением в 200 тысяч человек.

Примерно неделю назад администрация города ввела режим чрезвычайной ситуации по весьма экзотическому поводу. Славный город, где жил и творил когда-то легендарный детский писатель-натуралист Виталий Бианки, превратился в помойку. Нет. Не в переносном смысле. В прямом.

Местный оператор по вывозу ТКО затеял спор с мусорным полигоном о разности коэффициентов сжатия отходов. На свалке отказались принимать прежние 40 мусоровозов, урезав квоту вдвое. Имея возможность отвозить на полигон только 20 грузовиков с мусором, компания «Спецобслуживание-Центральное», подрядившаяся избавлять Бийск от мусора, быстро привела город в то состояние, в котором он находится сейчас.

Ограничения, введённые полигоном, мэрия города не сочла уважительной и объективной причиной для невывоза мусора. Администрация города выдвинула претензии региональному оператору.

Однако с мэрией не согласился краевой Минстрой. В этом ведомстве веско заявили, что разгребать кучи мусора и решать вопрос обязана именно мэрия. Ведь всё происходит на муниципальной территории.

Пока градоначальники и региональный оператор делят зоны ответственности, люди задыхаются от вони. Дети перестали играть во дворах. Резко ухудшилось самочувствие жителей наукограда. В общем, бийчане могут только завидовать любой завистью жителям городов Подмосковья, которые не первый год митингуют против экологического терроризма подмосковных властей, устроивших мусорный геноцид.

ЧС переходит в ЧП

Начав очередное утреннее совещание в исторический день, 18 ноября 2019 года, мэр Бийска пожелал своим подчинённым доброго утра, но таковым оно не оказалось. Планёрка была остановлена вооружёнными силовиками. Бойцы предложили присутствующим оставаться на своих местах, а затем огласили список тех, кто должен был проследовать на выход.

По одной из версий бывший и нынешний руководители города Бийска (Николай Нонко и Александр Студеникин) в то утро, всё-таки, были «препровождены». По другой, озвученной позже городской администрацией Бийска, мэр Александр Студеникин в срочном порядке отправился в Барнаул на совещание с участием членов правительства Алтайского края.

В день облавы на мэрию пришла пора обсудить, как лучше поступать с твёрдыми коммунальными отходами, отравившими полгорода своей вонью.

«Застенчивый Альхен»

Население Бийска ринулось пить кофе, чтобы погадать на кофейной гуще. Ведь надо бы найти ответ на взбудораживший массы вопрос:

За какой именно из коррупционных скандалов силовики повязали чиновников мэрии и устроили спонтанные обыски?

В Бийске, дорогой читатель, вонь идёт не только от свалок. Но, в первую очередь, от коррупции.

Дамба «Прячься, не то амба!»

При строительстве дамбы в микрорайоне Зелёный Клин куда-то подевались (по самым скромным подсчётам) аж 13 миллионов рублей. Дамбу построили три года назад, но уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено только в августе этого года. Кто-то в СК решил перестраховаться, решив, что когда люди из Зелёного Клина, наконец, утонут, «возбуждаться» будет поздновато.

По этой дороге уходили в неизвестном направлении бюджетные деньги

Дамбу строили, как защиту от наводнений небольшого городского района. Контракт на её строительство был заключён с компанией «Сибмост», а выделено под конструкцию, которая могла бы предотвратить систематические наводнения в Зелёном Клину, было 434,3 млн рублей.

Разумеется, деньги здесь были не только городские, но и краевые, и федеральные. Не хватало только помощи от МВФ. Жители порадовались и подумали, что, наконец, смогут не бояться выйти из дому и утонуть. Но в мае 2018 года, когда пошли проливные дожди, грунтовые воды привычно поднялись. Несколько улочек с частными домами оказались затоплены. Что же произошло?

Оказалось, при строительстве дамбы не был обеспечен дренаж для реки Бордушки, и потоки воды хлынули в огороды жителей микрорайона. Городская администрация, в которую вчера нагрянули отечественные полисмены, предложила жителям два варианта на выбор.

откачивать воду своими силами

убираться ко всем чертям из частного сектора, пока не поздно: денег нет не только на вывоз мусора, но и на похороны жертв наводнения.

Ни один из вариантов людям не понравился.

Но, как оказалось, полицейских заинтересовал ещё более давний случай.

«Гипсокартонные дома и сбоку бантик»

Удручающее положение вещей, вопиющий «пофигизм» администрации города и равнодушие обнаглевшего от вседозволенности чиновничества привели к тому, что многие жилые дома в Бийске оказались аварийными ещё в начале текущего десятилетия.

Расселять людей из аварийного жилья было необходимо. Ведь за пару сотен российских граждан, погребённых заживо под завалами, городскую администрацию могут даже лишить премий.

И за дело (строительство новых многоэтажных домов!) принялась ещё одна предприимчивая компания под названием «ИК Новолит» из города Новосибирска. Новостройки было решено возводить на улице Спекова по «инновационному проекту».

Гендиректор «Новолита» целовал крест, что в энергоэффективных домах его фирмы не знают горя люди, проживающие за Северным полярным кругом. Отделка домов была обещана «качеством в 2 раза выше, чему у иных застройщиков, принимающих участие в программе сноса-переселения».

Но правда оказалась намного страшнее. Подозрения закрались в душу бийчан, когда они увидели, что снаружи дома обшиты сайдингом. Бедолаги, коротавшие век в аварийном жилье, вселились в «новострой» в 2012-м и ахнули:

несущих стен у домов не было

перекрытия, как оказалось, сделаны из «элитного гипсокартона»

полы ходили ходуном

Но это были «ещё цветочки».

К началу 2013 года на головы горемыкам начали падать потолки!

Дело получило широкую огласку. Проигнорировать этот «инновационный грабёж» населения среди бела дня было уже нельзя. И компетентные органы возбудили уголовные дела, после чего подрядчик оперативно обанкротился, а руководитель жилищно-коммунального управления Бийска поспешил уйти на заслуженный отдых.

Нужно ли говорить о том, что и дамба, благодаря которой огороды жителей Зелёного Клина превратились в реки, и ставшие притчей во языцех «инновационные дома» на улице Спекова в городе Бийске не могли быть «реализованы» без участия многих ответственных лиц Бийского преступного синдиката, за которыми вчера, наконец-то, пришли?

Прийти – пришли. А будут ли посадки?

Большой вопрос. Не надо забывать, что мы в России – стране парадоксального правосудия, где за убийство маленького, оболганного «компетентной экспертизой» ребёнка можно получить всего лишь «двушечку» и освободиться под Новый 2020-й год «на радость» всем россиянам. А за пост в сети и чувства ушибленного на митинге росгвардейца не грех и отмотать «пятихатку».

«Фу, что это за блатной жаргон?» - спросишь ты, читатель. В стране, где закон на стороне воров в чиновничьих креслах, печально известную «феню» давно пора сделать вторым государственным языком. И Бийская история — лучшее доказательство этому.

«Русская планета» будет внимательно следить за развитием событий в городе Бийске, понимая, что жители прославленного Василием Шукшиным наукограда заслуживают другого отношения к себе.