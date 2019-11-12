Вышла из тюрьмы виновница ДТП с «пьяным мальчиком»

Из тюрьмы освободилась Ольга Алисова, которая в 2017 году насмерть сбила шестилетнего мальчика в Балашихе. Она отсидела весь трехлетний срок с учетом времени пребывания в СИЗО.

Информацию об освобождении виновницы ДТП с «пьяным мальчиком» подтвердили в колонии-поселении № 11. Там сообщили RT, что Алисова вышла 11 ноября. В настоящее время она находится в родном городе Балашов Саратовской области.

Согласно приговору суда, она обязана выплатить родителям компенсацию в 2,5 млн рублей. На данный момент семья получила только 40 тыс. рублей.

Напомним, 23 апреля 2017 года женщина на скорости не менее 20 км/ч сбила во дворе дома в Балашихе шестилетнего мальчика Алешу Шимко. Он умер на месте. Первая судмедэкспертиза выявила в его крови алкоголь. Доза этанола (2,7 промилле) соответствовала сильной степени опьянения. Позже судебная экспертиза опровергла этот вывод, а врача приговорили к 10 месяцам исправительных работ. Алисовой назначили три года колонии-поселения. Дважды она ходатайствовала об условно-досрочном освобождении, но ее прошение отклоняли.

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