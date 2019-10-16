Второе ДТП со сбитым «пьяным мальчиком» произошло в РФ

В Кировской области полицейский сбил шестилетнего мальчика. В крови ребенка нашли 0,51 промилле спирта – это равняется двум бокалам вина или 100 граммам водки.

Инцидент произошел в июле 2019 года в селе Буйское. Ребенок на велосипеде выехал на проселочную дорогу и был сбит машиной Nissan, которая принадлежала оперативному дежурному.

В МВД заявили, что полицейский не имел возможности предотвратить ДТП. Экспертиза показала, что он был трезв. В настоящее время полицейский продолжает работать в органах, пишет Lenta.ru.

Аналогичный случай произошел в 2017 году в Балашихе. Женщина насмерть сбила шестилетнего ребенка. В крови мальчика было 2,7 промилле алкоголя. Позже выводы о сильном опьянении ребенка исключили. Женщину осудили на три года.