Пьяный хабаровец выстрелил в ребенка из-за шума во дворе

Во дворе жилого дома в Хабаровске 52-летний мужчина выстрелил в маленького ребенка из пневматической винтовки. Прибывшие на место врачи оказали помощь 6-летней девочке, сейчас она в нормальном состоянии.

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, инцидент произошел утром 3 августа. Дети как обычно играли на площадке во дворе. В какой-то момент мужчине не понравилось, что дети слишком сильно шумят. Тогда изрядно выпивший хабаровец достал винтовку и выстрелил в ребенка.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а,в,е,и» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тем временем, мэр Хабаровска прячется от злых мемов за полицейскими дубинками.