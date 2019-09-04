Хабаровский мэр прячется от злых мемов за полицейской дубинкой

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук оскорбился, увидев в анонимном телеграм-канале мемы про себя, и написал заявление в полицию. В момент публикации заметки, на канал были подписаны 74 человека.

По информации «ДВХАБ», обидевший градоначальника канал называется «Ворсин мемы». После жалобы мэра в правоохранительные органы, полицейские пришли к координатору местного штаба Алексея Навального Алексею Ворсину и поинтересовались, имеет ли он отношение к злым мемам о региональных политиках.

Однако господин Ворсин даже не знал о существовании подобного канала, поэтому самая простая ниточка расследования оборвалась. Сейчас полиция продолжает искать виновных в оскорблении главы Хабаровска.

Напомним, законы об оскорблении власти и распространении фейковых новостей выступили в силу 29 марта 2019 года. Максимальный штраф за неуважение к власти составляет 300 тыс. рублей. Опрос «Левада-центра» показал, что 64% россиян считают, что закон был принять с целью не допускать критики власти.