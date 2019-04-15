Мусорный геноцид Подмосковья

Эта идея вполне могла бы вдохновить Стивена Кинга на создание очередного шедевра. Роман о большом мусорном кольце и назревающей экологической катастрофе затмил бы палитру всех остальных произведений мастера ужасов. Но обязательно найдутся те, кто заявит, что, вот, мол, придумали диверсию с целью очернения безупречной российской действительности.

Что к чему?

На странице Facebook губернатора Московской области Андрея Воробьева еще год назад анонсировалась система цивилизованного обращения с мусором, краеугольным камнем которой становились:

- самый большой в Европе полигон

- 11 мусороперерабатывающих предприятий

Технологии «как в Европе» — со «швейцарско-японскими» заводами, превращающими до 80% мусора в полезную энергию. Но не позволяющими ни одной («даже самой мельчайшей»!) вредной частице вредных веществ нанести ущерб атмосфере.

«Мусор может быть ценным, если с ним правильно обращаться!» — завершал видеоролик, обещающий решить экологическую проблему путём построения инновационных комплексов по переработке отходов в Московской области. Сперва — в Рошале, Зарайске, Серебряных прудах, а затем еще в 8 точках прилегающего к столице региона, которые, собственно, и образуют «Большое мусорное кольцо». Здесь тебе и Коломна, и Кашира, и Ногинск. А ещё Егорьевск, Воскресенск.

Жителям этих городов и владельцам дач, уставших от свежего подмосковного смрада, оставалось жить и радоваться, что воздух станет чище, трава зеленее, а мусорная проблема будет решаться, если не так, как в Европе, то, хотя бы, как в Литве.

Как оказалось, цену бравурной информации, транслируемой посредством ярких средств визуальной выразительности, хорошо знают, прежде всего, российские политики и депутаты, дачи которых расположены в Подмосковье.

Первым нервы не выдержали у депутата Дмитрия Гудкова, который 9 ноября 2018 года выложил в социальной сети Facebook пост о том, что вскоре перестанет ездить вместе со своей семьёй на дачу под Коломной, а вместе с ним дорогу туда забудут еще 10 тысяч человек.

Дмитрий Геннадьевич в своём пронзительном месседже обществу рассказал о том, что в обозримом будущем может быть уничтожена вся юго-восточная часть Московской области.

Еще 10 лет назад губернатору Московской области (в ту пору это был Борис Громов) предлагали свои услуги немцы, обещавшие построить безопасные заводы по переработке всех типов мусора

Предложение граждан ФРГ было реальным и очень заманчивым. Технологии, которые они представили на рассмотрение руководству подмосковного региона, предполагали максимальную возможность полезной переработки (90% от общего количества отходов). Немцы обещали дивиденды уже с первого года и просили одного: выделить площадки под строительство и, собственно, благословить.

Не случилось. По мнению Гудкова-младшего, допустить в регион рукастых Гансов никто не захотел.

Для того, чтобы делать это было сподручнее сначала хотели построить заводы, которые по степени вредности были вполне конкурентоспособны с боевыми отравляющими веществами, применявшимися противником на восточном фронте в 1915 году

Неожиданно оказалось, что русский народ может отстоять своё право на жизнь. Жители Подмосковья, живущие в предлагаемых обстоятельствах нескончаемой атаки свалочных газов, прибегают к активным акциям протеста, объявляя голодовки, устраивая митинги, требуя закрытия мусорных полигонов.

Самыми решительными оказались жители Волоколамска, которые после очередного выброса свалочного газа, решительно перекрыли трассу, ведущую на полигоны.

Волоколамск был назван «городом мусорной славы», политика властей – мусорным геноцидом. А Путин, на которого традиционно принято возлагать ответственность за всё происходящее в стране, «не нашим кандидатом». Власть среагировала на протесты, увенчав задержаниями отстаивавших своё право на воздух граждан, с последующим возбуждением не только административных, но и уголовных дел.

Идею о создании нового полигона дополнили, рассказав народу о грядущем появлении перерабатывающих заводов. Но реальные (а не декларативные) возможности позволят организовать лишь переработку половины мусора в Подмосковье. Оставшиеся отходы? Ну, конечно же, пойдут на «созданный по последним стандартам» полигон.

Какова эта цифра? «Всего лишь» 650 тысяч тонн в год. И это только предварительные оценки. Как долго просуществует полигон? Звучала цифра 9 лет. Вполне себе «временно». Но где, как не в России, «временное» является более чем постоянным?

Даже за 10 лет эта цифра превращается в 6 млн тонн мусора. А за 20-30? В ходе работы над бурением скважин, необходимых для функционирования полигона, строители докопались практически до воды, поспешив закопать землю обратно. Ведь «точки соприкосновения» отравляющих «боевых» веществ полигона с водоёмами породят настоящую экологическую катастрофу.

Возводимый полигон находится в непосредственной близи от Коломны. Новую свалку и город разделяет всего-то 6 км, но уже в 4-километровой зоне находится жилая зона с десятью тысячами жителей, а до ближайшей школы… километр

Помойка высотой несколько десятков метров станет одной из дополнительных «достопримечательностей» города, «забив баки» коломенскому кремлю.

Даже депутату показался донельзя возмутительным тот факт, что ФГУП «Агропромышленный комплекс «Непецино» (мясо-молочное хозяйство Администрации Президента России) в экстренном порядке собрались эвакуировать. Подальше, так сказать, от всех этих инновационных мусороперерабатывающих заводов и полигонов, на которых, если слушать заверения организованных властями экологических экспертиз, впору устраивать бальнеологические курорты.

Коломной, как вы понимаете, не ограничатся. Губернатор и его команда удавят в мусорном кольце подмосковный юго-восток, построив мусоросжигающие объекты близ Ногинска и Каширы, Рошаля и Егорьевска, Зарайска, Серебрянных прудов и Воскресенска.

Зачем всё это?

Деньги, выделенные на проекты, связанные с нормализацией «мусорной обстановки» в регионе, потрясают воображение — 150 млрд рублей.

Добро на их выделение дано на самом высоком уровне, как и негласное указание, торпедировать в средствах массовой информации тему создания мусорных полигонов и мусороперерабатывающих и сжигающих заводов в Подмосковье.

Вот только станет ли жителям чище, от того что их мусор начнут вываливать им на головы в виде испарений ядовитых веществ, вопрос большой.

Такая история.