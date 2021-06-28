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Политика
Ангела Меркель заявила о решимости «додавить» Александра Лукашенко
28 июня, 2021 14:23
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Kremlin Pool/Global Look Press
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз продолжит оказывать давление на власти Беларуси до тех пор, пока ситуация в республике не изменится.
По словам Меркель, против белорусских властей был введен в действие всеобъемлющий санкционный режим и он начинает давать плоды. «И мы, разумеется, не ослабим давление, пока ситуация в Беларуси не изменится», - цитирует канцлера Германии ТАСС.
США будут «давить» на «режим» Александра Лукашенко несмотря ни на что.
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