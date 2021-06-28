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Политика
США будут «давить» на «режим» Александра Лукашенко несмотря ни на что
28 июня, 2021 09:58
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Kremlin Pool/via Globallookpress.com
Посол США в Беларуси Джули Фишер высказалась о санкциях, которые США ввели против Минска.
По словам Фишер, даже несмотря на возможное освобождение всех политзаключенных, США вряд ли уменьшат давление на «режим» президента Беларуси Александра Лукашенко.
Фишер заявила, что «режим» Лукашенко движется не в том направлении и США призывают провести новые президентские выборы, «которые могут быть проведены под международной эгидой», пишет «Белсат».
Светлана Тихановская ждет выборы президента Беларуси в ближайшее время.
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