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Политика
Александр Лукашенко про Владимира Зеленского и переговоры: Человек в неадеквате
27 февраля, 2022 14:11
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Фото скриншот из видео tg Readovka
Всю ночь пытались найти президента Украины Владимира Зеленского, нашли только утром. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко рассказал, как пытался стать посредником в организации российско-украинских переговоров в Гомеле. «Человек в неадеквате. Он не понимает, что происходит», - заявил глава Беларуси, имея ввиду Зеленского.
По словам Лукашенко, ему позвонил президент России Владимир Путин и сказал, что готов встречаться в Гомеле, сообщает телеграм-канал «РИА Новости». За ночь все было организовано. «Ждем», только к утру нашли Зеленского. «Возможно, переговорим», - ответил тот.
Александр Лукашенко: Конфликт на Украине – цветочки – будут и ягодки.
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