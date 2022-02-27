Новости – Люди
Люди
На Украине освободят зеков и раздадут им оружие
27 февраля, 2022 13:41
1 мин
1 мин
Victor Lisitsin/Russian Look/Global Look Press
Власти Украины начали освобождать заключённых для участия в боевых действиях. Об этом сообщает офис генпрокурора.
Как сообщается, бывших военных, которые сейчас находятся в заключении, будут освобождать и выдавать им оружие для участия в боевых действиях.
Перед отправкой на фронт с ними будет проведена некая разъяснительная работа, сообщает телеграм-канал Readovka, ссылаясь на соответствующий документ.
Александр Лукашенко: Конфликт на Украине – цветочки – будут и ягодки.
Ранее по теме: Владимир Зеленский позвал иностранных добровольцев на войну
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости