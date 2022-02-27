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Политика
Владимир Зеленский позвал иностранных добровольцев на войну
27 февраля, 2022 12:27
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Фото скриншот из видео tg Zelenskiy / Official
Украина создаст иностранный легион из добровольцев, которые приедут из-за рубежа. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, все желающие иностранные добровольцы смогут воевать «бок о бок» с украинскими военными и силами территориальной обороны, сообщает телеграм-канал «Страна ua».
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