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Политика
Александр Лукашенко: Конфликт на Украине – цветочки – будут и ягодки
27 февраля, 2022 12:23
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President of the Republic of Bel/XinHua/Global Look Press
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что военный конфликт на Украине, - это цветочки. В случае его продолжения, будут и ягодки.
По словам Лукашенко, причиной начала специальной военной операции на Украине стала атака Киева. «Конфликт на Украине - цветочки, если продолжит развиваться, будут ягодки». Начнется «мясорубка».
Назвав президента Украины Владимира Зеленского «Наполеончиком» Лукашенко прокомментировал его обращение к белорусскому народу. «К кому он обращается?». К белорусам есть кому обращаться, отметил он и посоветовал говорить украинскому народу, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Российские войска прорвали оборону Киева со стороны аэродрома «Гостомель».
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