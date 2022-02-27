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Политика
Российские войска прорвали оборону Киева со стороны аэродрома «Гостомель»
27 февраля, 2022 09:51
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Российские войска в ходе спецоперации на Украине прорвали оборону Киева. Об этом сообщают местные жители.
По словам очевидцев, российские военные, прорвав оборону Киева со стороны аэродрома «Гостомель», входят в город. Местные жители насчитали два десятка танков и БТР, сообщает телеграм-канал Readovka.
На северной окраине Киева слышны взрывы.
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