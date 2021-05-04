Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром ответ на санкции

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял с докладом премьер-министра Романа Головченко.

В ходе беседы с премьером Лукашенко заявил, что попытки запугать Беларусь санкциями нельзя оставлять без ответа. «Нужно показывать, что мы нация, и у нас есть своя земля, своя страна» - сказал он.

Также речь шла о финансировании мер, направленных на борьбу с коронавирусом, пишет БЕЛТА. «Главное при этом: мы лечили и будем лечить людей», - подчеркнул президент.

Американский посол в Беларуси передала важное «послание» Александру Лукашенко и спецслужбам.