Новости – Политика
Политика
Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром ответ на санкции
4 мая, 2021 12:00
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял с докладом премьер-министра Романа Головченко.
В ходе беседы с премьером Лукашенко заявил, что попытки запугать Беларусь санкциями нельзя оставлять без ответа. «Нужно показывать, что мы нация, и у нас есть своя земля, своя страна» - сказал он.
Также речь шла о финансировании мер, направленных на борьбу с коронавирусом, пишет БЕЛТА. «Главное при этом: мы лечили и будем лечить людей», - подчеркнул президент.
Американский посол в Беларуси передала важное «послание» Александру Лукашенко и спецслужбам.
Ранее по теме: В Беларуси раскрыли подробности дела о госперевороте и покушении на Александра Лукашенко
Ранее по теме: «Вопросы будут к Коле»: у белорусской оппозиции есть претензии к сыну Александра Лукашенко
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку