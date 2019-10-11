Зарезавшего офицера СК мужчину отправили в психлечебницу
Петербуржец Сергей Григорьев, арестованный по подозрению в убийстве офицера Следственного комитета, переведен в психиатрическое отделение при следственном изоляторе.
«Григорьев переведен из СИЗО-5 в психиатрическое отделение при СИЗО-2 УФСИН по Москве связи с наличием данных, что он находится на учете в психдиспансере», —рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Мужчину будет содержать там до направления его на психиатрическую экспертизу.
Напомним, на сотрудника СК напали с ножом у проходной ведомства в Техническом переулке 1 октября. От полученных ранений он скончался в тот же день.
2 октября Сергей Григорьев признался в убийстве офицера. Мотивом он назвал давление со стороны петербургских силовиков из-за его положительного ВИЧ-статуса.
Басманный суд Москвы арестовал петербуржца до 1 декабря.
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