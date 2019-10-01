Сотрудника СК ударили ножом у проходной ведомства
Неизвестный напал на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета и ударил его ножом. Раненый работал в центральном аппарате и занимался организацией приема граждан.
Инцидент произошел рядом со зданием ведомства в Техническом переулке в Москве, возле проходной. Пострадавший полковник Владислав Капустин. Удар ножом был нанесен в область груди. Врачи сейчас оказывают ему помощь – проводят операцию на сердце.
Нападавшего задержали, с ним в настоящий момент работают следователи, пишут «Известия».
Ранее в «Новой Москве» отправлен под стражу 20-летний молодой человек, обвиняемый в покушении на убийство несовершеннолетней. Его 17-лентней жертве удалось выжить.
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