Сотрудника СК ударили ножом у проходной ведомства

Неизвестный напал на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета и ударил его ножом. Раненый работал в центральном аппарате и занимался организацией приема граждан.



Инцидент произошел рядом со зданием ведомства в Техническом переулке в Москве, возле проходной. Пострадавший полковник Владислав Капустин. Удар ножом был нанесен в область груди. Врачи сейчас оказывают ему помощь – проводят операцию на сердце.



Нападавшего задержали, с ним в настоящий момент работают следователи, пишут «Известия».



Ранее в «Новой Москве» отправлен под стражу 20-летний молодой человек, обвиняемый в покушении на убийство несовершеннолетней. Его 17-лентней жертве удалось выжить.