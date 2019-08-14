Суд отправил в СИЗО изрезавшего знакомую парня

В «Новой Москве» отправлен под стражу 20-летний молодой человек, обвиняемый в покушении на убийство несовершеннолетней. Его 17-лентней жертве удалось выжить.

«Следственными органами ГСУ СК России по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Как сообщалось ранее, 11 августа 2019 г. на территории «новой» Москвы 20-летний молодой человек в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес несовершеннолетней множественные удары ножом», приводит Агентство городских новостей «Москва» слова старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлии Ивановой.

Конфликт между молодыми людьми произошёл вечером 11 августа, в полицию о нападении на одиннадцатиклассницу сообщила её мать. Отмечается, что пострадавшая была лишь отдалённо знакома со своим обидчиком, причины ссоры не уточняются.

В тяжёлом состоянии, с колото-резаными ранами тела и конечностей девушка была доставлена в реанимацию вертолетом санитарной авиации.