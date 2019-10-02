Напавший на офицера СК заявил о давлении силовиков

Напавший на офицера СК заявил о давлении силовиков

Фото: inkazan

Сергей Григорьев, задержанный за нападение на офицера Следственного комитета, заявил о давлении со стороны петербургских силовиков из-за его положительного ВИЧ-статуса.

По его словам, это и стало причиной того, что он пошел на убийство.

Об этом он рассказал в зале суда, передает Znak.

Также обвиняемый добавил, что ни жены, ни детей у него нет. На момент совершения преступления он нигде не работал.

Напомним, сотрудник Следственного комитета России, раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского 1 октября. По данным источника в правоохранительных органах, погибший — 39-летний полковник юстиции Владислав Капустин.

По факту убийства офицера СКР возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

По информации следователей, Сергей Григорьев находится на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: СКР
Loading...
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!