Напавший на офицера СК заявил о давлении силовиков

Сергей Григорьев, задержанный за нападение на офицера Следственного комитета, заявил о давлении со стороны петербургских силовиков из-за его положительного ВИЧ-статуса.

По его словам, это и стало причиной того, что он пошел на убийство.

Об этом он рассказал в зале суда, передает Znak.

Также обвиняемый добавил, что ни жены, ни детей у него нет. На момент совершения преступления он нигде не работал.

Напомним, сотрудник Следственного комитета России, раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского 1 октября. По данным источника в правоохранительных органах, погибший — 39-летний полковник юстиции Владислав Капустин.

По факту убийства офицера СКР возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

По информации следователей, Сергей Григорьев находится на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.