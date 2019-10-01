Полковник СКР умер в больнице после нападения

Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского. По данным источника в правоохранительных органах, погибший — 39-летний полковник юстиции Владислав Капустин.

Мужчину, задержанного после нападения с ножом на офицера Следственного комитета РФ (СКР), направят на психиатрическую экспертизу. По предварительной информации, подозреваемый в нападении состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По факту нападения на офицера СКР возбуждено уголовное дело. Статья 317 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы, пишет Лента.ру.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета и ударил его ножом. Раненый работал в центральном аппарате и занимался организацией приема граждан.