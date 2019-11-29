Юристы в ужасе от редакции закона о домашнем насилии

Сторонники принятия законопроекта о домашнем насилии раскритиковали редакцию, опубликованную ранее Советом Федерации. Активисты и правозащитники считают ее юридически безграмотной, а оттого — бесполезной.

Одной из первых по этому поводу высказалась активистка Алена Попова. По ее мнению, понятие «содействовать примирению», содержащееся в тексте законопроекта, — это очередная попытка переложить вину за конфликты на жертв насилия.

«Сам факт "содействовать примирению" — это опять сказать жертве: "дура, сама виновата, ты чего это, не хочешь мириться что ли? А дети? А закон?"» — подчеркнула она.

Член рабочей группы по разработке документа, юристка Мари Давтян также осталась недовольна опубликованной редакцией законопроекта.

По ее словам, эта версия «не просто урезанная и сокращенная, она еще и во многом юридически безграмотная».

Мари Давтян обратила внимание на то, что определение семейно-бытового насилия в данной редакции полностью исключает из-под действия закона все виды физического насилия, так как они содержат в себе признаки административного правонарушения или преступления.

«То есть этот закон в такой редакции нельзя применить, если вас бьют. Это просто абсурд», — заключила она в Facebook.

Напомним, авторы законопроекта предлагают ставить на профилактический учет виновных в семейном насилии, изолировать насильника от жертвы как физически, так и морально и запрещать агрессорам приближаться к пострадавшему на срок до одного года.

По данным Всемирной организации здавоохранения, каждая третья женщина в мире хотя бы раз в жизни подвергалась насилию. Почти 40% убийств женщин — это убийства, совершенные их сексуальным партнером, мужчиной.

Во время соответствующего опроса в России о случаях физического насилия сообщила каждая пятая респондентка. И здесь важно учитывать, что ввиду различных социальных факторов большинство пострадавших от домашнего насилия не сообщают о происхоядщем даже близким людям. А если все таки сообщают, зачастую становятся еще и жертвами стереотипов о нелегкой женской доле.

Однако в правительстве России масштабы домашнего насилия по-прежнему считают «сильно преувеличенными». Более того, против принятия закона, который должен защитить членов семьи от домашних тиранов, продолжают выступать православные активисты. Они уверены, что подобная инициатива разрушит «семейные ценности».

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