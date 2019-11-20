Православие и БДСМ: как активисты защищают насильников

Православное движение «Сорок сороков» подготовило на митинг «в защиту традиционных ценностей» и против принятия закона о домашнем насилии плакат-приглашение с героем БДСМ-фильма.

Речь идет о саге «50 оттенков серого», главную роль в которой сыграл актер Джейми Дорнан. Организатор акции Андрей Кормухин заявил, что лицо «любителя пытать женщин» для плаката было выбрано случайно.

«Я вот знаю: рекламная акция есть с плакатом, где стоит куча детей и я на фоне нашего баннера. Есть видеоролик мной записанный, который распространяется. А вообще картинок по данному вопросу большое количество. И кто там изображён, я не знаю», — сказал он «Открытым медиа».

Помимо Джейми Дорнана на плакате изображена один из авторов законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина. В нижней части постера автор Борис Заболоцкий противопоставил «семейные ценности» проекту закона, оставив надпись «Руки прочь от семьи!».

Борис Заболоцкий эту «случайность» пока никак не прокомментировал.

Ранее в правительстве России назвали «сильно преувеличенными» масштабы домашнего насилия в стране.

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