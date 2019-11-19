Власти РФ защитили мужчин в ответе ЕСПЧ о домашнем насилии

В правительстве России назвали «сильно преувеличенными» масштабы домашнего насилия. Об этом сказано в ответе Минюста ЕСПЧ, который рассматривает дела четырех россиянок.

Суд спросил, есть ли в России законы для наказания за все формы домашнего насилия, а также поинтересовался, признают ли власти серьезность и масштабы проблемы и связанной с ней дискриминации женщин.

В ответе, подписанном заместителем министра юстиции Михаилом Гальпериным, говорится, что посягательство на физическое лицо карается независимо от пола жертвы. Вместе с тем авторы ответа признают, что домашнее насилие не рассматривается как отдельное преступление, а в Уголовном кодексе есть более 40 положений, касающихся разных актов насилия. Как пример, приведены «умышленное причинение вреда здоровью», «нанесение побоев», «пытки» и другие статьи.

Правительство соглашается, что домашнее насилие в России существует, но «масштабы проблемы…достаточно преувеличены». Власти отмечают, что от дискриминации больше страдают мужчины – они находятся в меньшинстве, а большинство пострадавших по статистике о насильственных преступлениях – это лица сильного пола.

В заключении говорится, что нет необходимости в принятии актов, касающихся насилия в семье, и государство выполнило обязательство по созданию законодательной базы, решающей эту проблему, пишет «Коммерсантъ».

ЕСПЧ направил вопросы российскому правительству летом 2019 года на основании дел россиянок, пожаловавшихся на отсутствие защиты со стороны государства от домашнего насилия. Одну из жалоб подала Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки.

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