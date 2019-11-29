Закон о домашнем насилии вынесли на открытое обсуждение

Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.

Вскоре документ должен поступить на рассмотрение в Госдуму. Пока законопроект вынесли на «открытое обсуждение». Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Авторы законопроекта предлагают ставить на профилактический учет виновных в семейном насилии. Более того предлагается задействовать семьи в профилактических программах.

Также законопроектом предусматривается возможность судебного предписания, согласно которому виновному в домашнем насилии необходимо покинуть место проживания с жертвой и прекратить любое общение, сообщаетсясообщается на сайте Совета Федерации. .

Предлагается выдавать агрессорам предписание о запрете приближаться к пострадавшему на срок до одного года. Помимо этого, суд может запретить виновному узнавать, где находится пострадавший.

Один из авторов законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина ранее отказалась предоставить прессе проект закона, споры вокруг которого не утихают в последние недели. Она также рассказала об угрозах в ее адрес из-за работы над документом.

По данным Всемирной организации здавоохранения, каждая третья женщина в мире хотя бы раз в жизни подвергалась насилию. Почти 40% убийств женщин — это убийства, совершенные их сексуальным партнером, мужчиной.

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