Пушкина отказалась показать законопроект о домашнем насилии

Один из авторов законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина отказалась предоставить прессе проект закона, споры вокруг которого не утихают в последние недели.

В приемной депутата «Русской Планете» заявили, что ознакомиться с текстом документа можно будет лишь тогда, когда он будет внесён на рассмотрение в Государственную Думу.

Когда именно это произойдёт, представители политика не уточнили.

Между тем, как заявляла сама Пушкина, ей и другим авторам законопроекта продолжают поступать угрозы в связи с работой над этим документом.

Ранее она и другие разработчики были вынуждены направить по этому факту заявление в «соответствующие федеральные силовые структуры».

По данным Всемирной организации здавоохранения, каждая третья женщина в мире хотя бы раз в жизни подвергалась насилию. Почти 40% убийств женщин — это убийства, совершенные их сексуальным партнером, мужчиной.

Во время соответствующего опроса в России о случаях физического насилия сообщила каждая пятая респондентка. Однако в правительстве России масштабы домашнего насилия по-прежнему считают «сильно преувеличенными».

Более того, против принятия закона, который должен защитить членов семьи от домашних тиранов, продолжают выступать православные активисты. Они уверены, что подобная инициатива разрушит «семейные ценности».

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