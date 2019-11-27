Пушкина отказалась показать законопроект о домашнем насилии
Один из авторов законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина отказалась предоставить прессе проект закона, споры вокруг которого не утихают в последние недели.
В приемной депутата «Русской Планете» заявили, что ознакомиться с текстом документа можно будет лишь тогда, когда он будет внесён на рассмотрение в Государственную Думу.
Когда именно это произойдёт, представители политика не уточнили.
Между тем, как заявляла сама Пушкина, ей и другим авторам законопроекта продолжают поступать угрозы в связи с работой над этим документом.
Ранее она и другие разработчики были вынуждены направить по этому факту заявление в «соответствующие федеральные силовые структуры».
По данным Всемирной организации здавоохранения, каждая третья женщина в мире хотя бы раз в жизни подвергалась насилию. Почти 40% убийств женщин — это убийства, совершенные их сексуальным партнером, мужчиной.
Во время соответствующего опроса в России о случаях физического насилия сообщила каждая пятая респондентка. Однако в правительстве России масштабы домашнего насилия по-прежнему считают «сильно преувеличенными».
Более того, против принятия закона, который должен защитить членов семьи от домашних тиранов, продолжают выступать православные активисты. Они уверены, что подобная инициатива разрушит «семейные ценности».
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