Авторов закона о домашнем насилии пытаются запугать

Один из авторов законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина заявила, что разработчикам проекта угрожают в социальных сетях и по электронной почте.

«Фактически всем людям, которые участвовали в этом законопроекте как соавторы, в соцсетях приходят угрозы», — рассказала Пушкина РБК.

По ее сведениям, угрозы получали адвокаты Мари Давтян, Алексей Паршин (защитник сестер Хачатурян) и создатель сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алена Попова.

Другие разработчики, по ее словам, на прошлой неделе также столкнулись с угрозами и направили по этому факту заявление в «соответствующие федеральные силовые структуры».

Депутат уверена, что вокруг принятия закона о домашнем насилии развернулась «хорошо организованная и финансируемая кампания», крайне схожая с протестами после выхода фильма Алексея Учителя «Матильда». По словам политика, обсуждение законопроекта в Госдуме в октябре было чуть не сорвано «теми же самыми людьми», которые протестовали из-за проката «Матильды».

Однако, как подчеркнула Пушкина, этим людям нужно дать отпор. Она пообещала продолжить дискуссию о законопроекте с общественными организациями, такими как Союз многодетных семей.

По данным Всемирной организации здавоохранения, каждая третья женщина в мире хотя бы раз в жизни подвергалась насилию. Почти 40% убийств женщин — это убийства, совершенные их сексуальным партнером, мужчиной.

Во время соответствующего опроса в России о случаях физического насилия сообщила каждая пятая респондентка.

Ранее СПЧ подготовил законопроект, запрещающий домашним тиранам приближаться к жертве насилия.

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