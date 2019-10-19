Домашним тиранам запретят приближаться к жертве

СПЧ подготовил законопроект, в котором предлагает прописать в законе понятие «семейно-бытовое насилие» и права пострадавших от него.

Документ дает жертве право обращаться за защитным предписанием, которое не позволит нападавшему приближаться к ней ближе, чем на 10 метров.

Согласно инициативе, на которую ссылается РБК, семейно-бытовым насилием члены СПЧ предлагают считать умышленное противоправное действие, бездействие или угрозы в отношении близких родственников или их имущества.

Это распространяется не только на формальных родственников, но и на всех проживающих совместно людей, а также бывших супругов и усыновленных детей.

Предложения СПЧ станут основой законопроекта о семейно-бытовом насилии, который разрабатывается в Совфеде по поручению Валентины Матвиенко.

По данным Всемирной организации здавоохранения, каждая третья женщина в мире хотя бы раз в жизни подвергалась насилию. Почти 40% убийств женщин — это убийства, совершенные их сексуальным партнером, мужчиной.

Во время соответствующего опроса в России о случаях физического насилия сообщила каждая пятая респондентка.

Ранее во Владикавказе против инспектора ФСИН возбудили уголовное дело после того, как экс-полицейский сбежал из-под домашнего ареста и убил бывшую супругу.