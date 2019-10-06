На сотрудницу ФСИН завели дело после побега домашнего тирана

Во Владикавказе против инспектора ФСИН возбудили уголовное дело после того, как экс-полицейский сбежал из-под домашнего ареста и убил бывшую супругу.

Сотрудницу подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Сбежавший преступник напал на 22-летнюю Регину Гагиеву прямо на ее рабочем месте в компьютерном магазине.

31-летний Вадим Техов сначала тряс перед лицом девушки телефоном, а затем десять раз ударил ее ножом в шею.

Регину в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

По данным МБХ Медиа, Техов отработал в правоохранительных органах пять лет. Его уволили после того, как он избил свою первую жену.

Кроме того, мужчина обвинялся в том, что ударил знакомого ножом в грудь, однако тогда Техову также удалось избежать тюрьмы.

По данным Всемирной организации здавоохранения, каждая третья женщина в мире хотя бы раз в жизни подвергалась насилию. Почти 40% убийств женщин — это убийства, совершенные их сексуальным партнером, мужчиной.

Во время соответствующего опроса в России о случаях физического насилия сообщила каждая пятая респондентка.

Тем не менее, в российском законодательстве семейное или бытовое насилие до сих пор не классифицировано, понятие «охранный ордер» отсутствует, как и комплексная система помощи жертвам домашнего насилия.