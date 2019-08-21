«Ужасающие факты» насилия над сестрами Хачатурян доказаны

Насильственные действия в отношении сестер Хачатурян со стороны отца доказаны. Об этом сообщил адвокат девушек Алексей Паршин со ссылкой на документ Следственного комитета.

По его словам, «ужасающие факты» подтвердились из показаний сестер. Доказано, что их психическому и физическому здоровью долгое время наносился серьезный урон, а жизнь подвергалась опасности.

При этом уголовное дело против самого отца СК возбуждать не стал, пишет РИА Новости. Причиной этого стала смерть подозреваемого.

Напомним, сестры в июле 2018 года убили 57-летнего отца. Им вменяется статья об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.