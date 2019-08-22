Возобновление G8 могут обсудить на саммите G7 в Биаррице

Россия должна сама попросить о своем возвращении в состав G8, заявил представитель Белого дома.

По его словам, вопрос о возвращении России в состав «Группы восьми» может быть поднят на саммите G7 в Биаррице, сообщает Reuters.

Источник агенства отметил, что голосования за восстановление российской стороны в группе не будет. Для того, чтобы это произошло, страны-участницы должны принять соответствующее решение консенсусом.

Идею восстановления России в G8 ранее озвучил президент США Дональд Трамп. Его инициативу поддержал лидер Франции Эмманюэль Макрон.

В ответ на это МИД России Мария Захарова заявила, что эту тему нужно обсуждать в профессиональном ключе. Для этого, по ее словам, должны быть сформированы предложения и переданы Москве.

Германия и Великобритания, в свою очередь, выступили категорически против возвращения РФ в «Группу восьми» из-за несоблюдения минских договоренностей и отравления Скрипалей в Солсбери.

Также идею вернуть Россию в G7 не поддержал и Евросоюз. Для диалога с Москвой было предложено оставить G20.