Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8. Ранее такую инициативу предложил президент США Дональд Трамп.

На совместной конференции с Англией Меркель напомнила, что Россия была исключена из «Большой восьмерки» из-за ситуации на Украине, поэтому, по ее мнению, возвращение России в клуб возможно только после реализации минских соглашений.

Борис Джонсон полностью поддержал Меркель напомнив об отравлении в Солсбери, гражданской войне, военных действиях на Украине и провокациях, которые по мнению премьер-министра, Москва совершает и во многих других странах, передаёт «Коммерсант».

Таким образом, сейчас предложение президента Трампа поддержал только французский лидер Эмманюэль Макрон.

Ранее МИД России Мария Захарова заявила, что тему возврата России в G8 нужно обсуждать в профессиональном ключе. Для этого, по ее словам, должны быть сформированны предложения и переданы Москве.