Россия отреагировала на возобновление G8
Тему возврата России в G8 нужно обсуждать в профессиональном ключе. Должны быть сформированны предложения и переданы Москве.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу», передаёт РИА Новости.
Ожидается, что президент США Дональд Трамп обсудит этот вопрос на скорой встрече «семерки» в Биаррице. Ранее, эту тему он обсуждал с президентом Франции Эммануиле Макроном.
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