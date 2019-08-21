Россия отреагировала на возобновление G8

Тему возврата России в G8 нужно обсуждать в профессиональном ключе. Должны быть сформированны предложения и переданы Москве.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу», передаёт РИА Новости.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп обсудит этот вопрос на скорой встрече «семерки» в Биаррице. Ранее, эту тему он обсуждал с президентом Франции Эммануиле Макроном.