Евросоюз не захотел видеть Россию участником саммита G7

Идею президента Франции Эммануэля Макрона вернуть Россию в G7 и тем самым увеличить количество стран-участников саммита до восьми не поддержал Евросоюз. Для диалога с Москвой предложено оставить G20.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС. По его мнению, приглашение России в «семерку» будет «признаком слабости».

Он настаивает на работе саммита при участии семи стран и продолжении «форума демократий, приверженных общим ценностям», пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что условием возвращения России в G7 стало решение конфликта на Украине. Инициативу Франции с приглашение России на саммит не одобрили Великобритания и Германия.