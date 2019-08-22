Евросоюз не захотел видеть Россию участником саммита G7
Идею президента Франции Эммануэля Макрона вернуть Россию в G7 и тем самым увеличить количество стран-участников саммита до восьми не поддержал Евросоюз. Для диалога с Москвой предложено оставить G20.
Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС. По его мнению, приглашение России в «семерку» будет «признаком слабости».
Он настаивает на работе саммита при участии семи стран и продолжении «форума демократий, приверженных общим ценностям», пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что условием возвращения России в G7 стало решение конфликта на Украине. Инициативу Франции с приглашение России на саммит не одобрили Великобритания и Германия.
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