Убитый брат начальника центра «Э» Ингушетии работал врачом
Брат убитого в Москве начальника центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева Абдулахмед работал врачом в одной из столичных клиник.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Двойное убийство произошло накануне на северо-западе столицы. Во дворе дома №2 на улице Академика Анохина неизвестный совершил не менее 10 выстрелов по братьям Эльджаркиевым. Они скончались на месте.
Расследование этого дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. На причастность к убийству правоохранительные органы проверяют девять человек.
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