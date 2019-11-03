Убитый брат начальника центра «Э» Ингушетии работал врачом

Брат убитого в Москве начальника центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева Абдулахмед работал врачом в одной из столичных клиник.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Двойное убийство произошло накануне на северо-западе столицы. Во дворе дома №2 на улице Академика Анохина неизвестный совершил не менее 10 выстрелов по братьям Эльджаркиевым. Они скончались на месте.

Расследование этого дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. На причастность к убийству правоохранительные органы проверяют девять человек.