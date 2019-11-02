Начальника центра «Э» Ингушетии и его брата убили в Москве

В Москве неизвестный застрелил руководителя центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его младшего брата Абдулахмеда.

По данным телеграм-канала 112, инцидент произошел во дворе дома №2 на улице Академика Анохина. Всего нападавших было трое, но стрелял только один из них.

Ряд СМИ сообщает, что после расстрела они скрылись на внедорожнике BMW X1. По данным ТАСС, в столице ввели план «Перехват» и «Вулкан». Злоумышленников разыскивают.

Накануне во дворе собственного дома в Кемеровской области был убит бывший мэр Киселевска.