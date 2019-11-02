Начальника центра «Э» Ингушетии и его брата убили в Москве
В Москве неизвестный застрелил руководителя центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его младшего брата Абдулахмеда.
По данным телеграм-канала 112, инцидент произошел во дворе дома №2 на улице Академика Анохина. Всего нападавших было трое, но стрелял только один из них.
Ряд СМИ сообщает, что после расстрела они скрылись на внедорожнике BMW X1. По данным ТАСС, в столице ввели план «Перехват» и «Вулкан». Злоумышленников разыскивают.
Накануне во дворе собственного дома в Кемеровской области был убит бывший мэр Киселевска.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!