Экс-мэр Киселевска убит в перестрелке возле собственного дома

В Кемеровской области во дворе собственного дома убит бывший мэр Киселевска 59-летний Сергей Лаврентьев. Одна из версий убийства – бизнес-интересы.

Трагедия произошла в поселке Верх-Чумыш. По данным следствия, супруга экс-чиновника увидела на участке двух людей и сказала об этом мужу. Тот взял охотничье оружие и вышел во двор.

Затем последовали несколько выстрелов. Позже жена нашла тела супруга и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями, рассказывает РБК.

В СК заявили, что предполагаемый преступник был жителем соседнего города. На вид ему около 40 лет.

На месте стрельбы найдено много гильз от пистолета «Кедр» и охотничьего оружия. В полиции полагают, что причиной убийства мог стать бизнес.

Сергей Лаврентьев возглавлял Киселевск с 2003 года. Он оставил пост в 2018 году спустя три месяца после назначения.