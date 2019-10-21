Депутата-бизнесмена с семьей нашли закопанными в Подмосковье

В Раменском районе Подмосковья обнаружили тела убитых по указанию криминального авторитета Олега Шишканова тела депутата и членов ее семьи. Преступление было совершено в 2012 году.

Следователи и ФСБ проверили территории площадью более 2 тыс. кв. метров на глубине до 10 метров в дачном поселке в Раменском. В результате удалось извлечь тела четырех убитых, у двоих обнаружили пули в области головы.

Жертвами стали депутат Раменского района Московской области, гендиректор ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяна Сидорова, ее муж, сын 1983 года рождения и сестра 1947 года. Их убили за отказ передать земельные участки, пишет ТАСС.

Сидорова со своей семьей пропала 21 февраля 2012 года. В ее частном доме обнаружили следы крови и беспорядок. Шишканова задержали в июле 2019 года. Он проживал в Раменском районе, контролировал ряд юридических лиц и нелегальных казино.