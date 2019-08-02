В Забайкалье убийца прятался в лесу 13 лет

В Забайкальском крае суд арестовал 46-летнего жителя поселка Ксеньевская. Он 13 лет прятался в лесу после совершенного убийства.

По версии следствия, летом 2006 года обвиняемый «на почве неприязненных отношений» нанес женщине удар ножом, от которого она скончалась на месте. Мужчина был пьян. После злодеяния он хотел убить еще одну девушку, но она сумела спастись.

Затем мужчина ушел в лес, построил себе зимовье в 12 километрах от поселка и прожил там 13 лет.

Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, по результатам оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Как правоохранители вышли на след мужчины не уточняется.