СКР взял на контроль дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование убийства начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве.
«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — сообщается на сайте ведомства.
В СК уточнили, что следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства окажут содействие в расследовании дела по поручению Бастрыкина.
Двойное убийство произошло накануне на северо-западе столицы. Во дворе дома №2 на улице Академика Анохина неизвестный совершил не менее 10 выстрелов по братьям Эльджаркиевым.
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