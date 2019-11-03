СКР взял на контроль дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование убийства начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве.

«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — сообщается на сайте ведомства.

В СК уточнили, что следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства окажут содействие в расследовании дела по поручению Бастрыкина.

Двойное убийство произошло накануне на северо-западе столицы. Во дворе дома №2 на улице Академика Анохина неизвестный совершил не менее 10 выстрелов по братьям Эльджаркиевым.