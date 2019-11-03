На причастность к убийству Эльджаркиевых проверяют 9 человек

Правоохранительные органы проверяют девять человек на причастность к убийству руководителя Центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его младшего брата Абдулахмеда.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, уголовное дело возбуждено по признаку преступлений, предусмотренных п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Преступление квалифицировано как убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Двойное убийство произошло накануне на северо-западе столицы. Во дворе дома №2 на улице Академика Анохина неизвестный совершил не менее 10 выстрелов по братьям Эльджаркиевым.

Ранее расследование этого дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.