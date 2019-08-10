В сердце столицы из-за митинга перекроют ряд улиц
Ряд улиц в центре столицы будет перекрыт 10 августа в связи с согласованной протестной акцией за честные выборы в Мосгордуму.
По информации центра транспортного комплекса Москвы, движение будет полностью перекрыто на проспекте Академика Сахарова и на улице Маши Порываевой. Кроме этого, будет перекрыта Каланчевская улица до Докучаева переулка.
Накануне Управление МВД по Москве напомнило жителям и гостям столицы о недопустимости призывов к несогласованным акциям, а ФСИН решил устроить гонки на автозаках в день митинга оппозиции.
Акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму состоится в 14.00 на проспекте Сахарова. На митинге, несмотря на прямой запрет московских властей будут выступать группы «Кровосток», IC3PEAK и рэпер Face.
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