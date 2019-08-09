ФСИН устроит гонки на автозаках во время акции протеста

ФСИН России проведет в Москве турнир по вождению автозаков 10 августа. В этот же день в столице состоится согласованная протестная акция оппозиции.

В соревнованиях будут участвовать водители подразделений ФСИН из более 10 регионов страны. Также они продемонстрируют навыки стрельбы, уточнили ТАСС в пресс-службе городского управления ведомства.

Мероприятие пройдет в юго-восточном районе Капотня. В ведомстве подчеркнули, что турнир приурочен ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который был учрежден в 2017 году.

Напомним, митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму состоится на проспекте Сахарова. На акции, несмотря на прямой запрет московских властей вероятнее всего будут выступать «Кровосток», IC3PEAK и рэпер Face.