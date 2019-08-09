Полиция предостерегла москвичей в преддверии митинга

Управление МВД по Москве напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям в преддверии митинга оппозиции 10 августа. Предупреждение было опубликовано на сайте ведомства.

«Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», – заявило ведомство.

Любые попытки провести несогласованное публичное мероприятие будут пресекаться, подчеркнули в МВД,

Напомним, согласованный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму состоится 10 августа на проспекте Сахарова. На акции, несмотря на прямой запрет московских властей вероятнее всего будут выступать «Кровосток», IC3PEAK и рэпер Face.