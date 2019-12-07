Россияне будут участвовать в летней Олимпиаде 2020 года

Россияне будут участвовать в летней Олимпиаде 2020 года

Фото: Мир 24

Российские атлеты будут участвовать в летней Олимпиаде 2020 года в Токио, претензий к Олимпийскому комитету России нет, заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

«Российские спортсмены, в соответствии с олимпийской хартией, будут выступать на Олимпийских играх в составе команды Олимпийского комитета России, так как ОКР находится вне подозрений, как организация», – цитирует Позднякова «Интерфакс».

Однако, президент ОКР отметил, что российские спортсмены являются самыми «тестируемыми на допинг».

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить РФ от участия в международных соревнованиях на четыре года. Если антидопинговое агенство последует совету комитета, россияне смогут выступить на Играх-2020 лишь в нейтральной форме.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала претензии ВАДА к РФ «борьбой без правил, а может быть уже даже войной».

После этого в Международном олимпийском комитете пообещали принять решение о проведении международных соревнований в России только после вердикта исполкома ВАДА.

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