Это уже война: Захарова высказалась о претензиях WADA

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала претензии Всемирного антидопингового агентства (WADA) к РФ «недобросовестной конкуренцией».

«Речь идет о политизации этого вопроса для выдавливания России. Есть такой термин – недобросовестная конкуренция. И здесь уже идет борьба без правил, а может быть уже даже война», – цитирует Захарову «Интерфакс».

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить РФ от участия в международных соревнованиях на четыре года. Если антидопинговое агенство последует совету комитета, россияне смогут выступить на Играх-2020 лишь в нейтральной форме.

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