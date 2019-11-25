WADA жаждет «скрутить руки» россиянам на Играх-2020

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, сообщает The New York Times без ссылки на источник информации.

«Решение может привести к тому, что российские спортсмены и команды будут отстранены не только от Олимпиады в Токио в следующем году, но и от ряда других крупных соревнования», — пишет газета.

По данным издания, WADA предлагает позволить выступить российским спортсменам на Играх-2020 лишь в нейтральной форме: собирать любые завоеванные медали россияне будут без поднятия государственного флага и исполнения гимна страны.

Окончательное решение антидопинговое агенство озвучит 9 декабря.

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