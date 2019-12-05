МОК не изолирует россиян на Играх-2020 раньше ВАДА

Международный олимпийский комитет будет принимать решение о проведении международных соревнований в России только после вердикта исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), заявил президент МОК Томас Бах.

«Я не хочу сейчас спекулировать по поводу будущих соревнований в России, у меня информации по решению ВАДА, которое станет известно 9 декабря. Нам нужно подождать. Затем, я надеюсь, что ВАДА все объяснит, на какие спортивные соревнования будет распространяться их запрет, а на какие нет», – цитирует Баха «Интерфакс».

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить РФ от участия в международных соревнованиях на четыре года. Если антидопинговое агенство последует совету комитета, россияне смогут выступить на Играх-2020 лишь в нейтральной форме.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала претензии ВАДА к РФ «борьбой без правил, а может быть уже даже войной».

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