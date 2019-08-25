Росгвардейцы не помогли жертве нападения и ушли есть шаурму

В сети появилось видео, на котором сотрудники правоохранительных органов в Ульяновской области игнорируют сообщение о преступлении и спокойно уходят кушать шаурму. Росгвардия начала проверку случившегося.

Видео размещено на сайте Ura.ru. На кадрах видно, как росгвардейцы покупают шаурму и отказывают в помощи таксисту, на которого напал пьяный мужчина. Сотрудники Росгвардии заявили, что у них перерыв и ушли в служебный автомобиль.

«Если будет установлена вина сотрудников, то они понесут соответствующее наказание вплоть до увольнения», — сказал «Федеральному агентству новостей» официальный представитель Валерия Грибакина.

Ранее он заявлял, что сотрудники Росгвардии стали жертвами жесткой интернет-травли после разгона несанкционированных акций в Москве. Протестные акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму проходят в Москве с середины июля.

Участники митингов и правозащитники неоднократно обвиняли правоохранителей в неоправданном проявлении жестокости, а столичные власти в абсурдных последствиях мирных шествий. Однако, мэр Москвы Сергей Собянин назвал действия ОМОНа и Росгвардии оправданной реакцией на «массовые беспорядки».