Орешкин назвал главное условие перехода на четырехдневку

Переход на четырехдневную рабочую неделю станет возможным при повышении доходов населения и росте производительности труда, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране»,— приводит его слова ТАСС.

Возможные сроки перехода на новую систему министр называть не стал, подчеркнув, что сейчас нужно сосредоточиться на повышении доходов россиян.

Тем временем, число живущих за чертой бедности россиян продолжает неукоснительно расти.

Беспокойство по этому поводу ранее выразил президент России Владимир Путин. Несмотря на указ главы государства о снижении уровня бедности в стране до 2024 года в два раза, в мае Счетная палата сообщила, что в 2019 году снизить уровень бедности на 2,4% не получится.